ЦБА обсудил с ИБР расширение сотрудничества по эмиссии сукук

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Исламский банк развития (ИБР) обсудили расширение сотрудничества в сфере исламского банкинга и эмиссии сукук (исламских облигаций).

Как сообщает Report со ссылкой на ИБР, обсуждения состоялись на встрече между президентом ИБР Мухаммедом Аль-Джассером и председателем ЦБА Талехом Казымовым.

Аль-Джассер подтвердил обязательство ИБР поддерживать Азербайджан посредством наращивания потенциала и технической помощи для укрепления механизмов исламского финансирования. Он также высоко оценил инвестиции Азербайджана в сукук и выразил надежду на участие в эмиссиях в 2025 году.