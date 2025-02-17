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ЦБА обсудил с ИБР расширение сотрудничества по эмиссии сукук

ЦБА обсудил с ИБР расширение сотрудничества по эмиссии сукук 10^47
Финансы
17 февраля 2025 г. 11:11
ЦБА обсудил с ИБР расширение сотрудничества по эмиссии сукук

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Исламский банк развития (ИБР) обсудили расширение сотрудничества в сфере исламского банкинга и эмиссии сукук (исламских облигаций).

Как сообщает Report со ссылкой на ИБР, обсуждения состоялись на встрече между президентом ИБР Мухаммедом Аль-Джассером и председателем ЦБА Талехом Казымовым.

Аль-Джассер подтвердил обязательство ИБР поддерживать Азербайджан посредством наращивания потенциала и технической помощи для укрепления механизмов исламского финансирования. Он также высоко оценил инвестиции Азербайджана в сукук и выразил надежду на участие в эмиссиях в 2025 году.

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Версия на английском языке IsDB encourages Azerbaijan's continued participation in ‘sukuk’ emissions
Версия на азербайджанском языке IsDB Azərbaycanın "sukuk" emissiyalarıa sərmayələrini davamlı iştirakını təşviq edir

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