ЦБА обсудил с Гарвардским университетом развитие цифровых финансовых услуг в Азербайджане

10:23

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с Гарвардским университетом вопросы, связанные с развитием цифровых финансовых услуг в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, председатель ЦБА Талех Кязымов встретился с основателем и директором Центра "Growth Lab" Гарвардского университета Рикардо Хаусманом.

В ходе встречи стороны детально обсудили меры по усилению трансмиссионного механизма денежной политики, повышению устойчивости финансового сектора и расширению финансовой посреднической деятельности, особенно в сфере цифровых финансовых услуг.