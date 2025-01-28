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ЦБА обсудил с Гарвардским университетом развитие цифровых финансовых услуг в Азербайджане

ЦБА обсудил с Гарвардским университетом развитие цифровых финансовых услуг в Азербайджане 10:23
Финансы
28 января 2025 г. 10:38
ЦБА обсудил с Гарвардским университетом развитие цифровых финансовых услуг в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с Гарвардским университетом вопросы, связанные с развитием цифровых финансовых услуг в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, председатель ЦБА Талех Кязымов встретился с основателем и директором Центра "Growth Lab" Гарвардского университета Рикардо Хаусманом.

В ходе встречи стороны детально обсудили меры по усилению трансмиссионного механизма денежной политики, повышению устойчивости финансового сектора и расширению финансовой посреднической деятельности, особенно в сфере цифровых финансовых услуг.

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