ЦБА обсудил с ЕБРР устойчивое развитие финансового сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили устойчивое развитие финансового сектора.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили устойчивое развитие финансового сектора.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы были рады встрече с делегацией во главе с исполнительным директором ЕБРР по Турции и Кавказскому региону Элизабетой Фальчетти. В рамках встречи мы обсудили устойчивое развитие финансового сектора, стратегические планы, расширение доступа реального сектора к финансам, а также возможности поддержки ЕБРР инициатив, связанных с "зеленым переходом", обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества", - отметил он.