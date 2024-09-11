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ЦБА обсудил с ЕБРР устойчивое развитие финансового сектора

ЦБА обсудил с ЕБРР устойчивое развитие финансового сектора Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили устойчивое развитие финансового сектора.
Финансы
11 сентября 2024 г. 12:25
ЦБА обсудил с ЕБРР устойчивое развитие финансового сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили устойчивое развитие финансового сектора.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы были рады встрече с делегацией во главе с исполнительным директором ЕБРР по Турции и Кавказскому региону Элизабетой Фальчетти. В рамках встречи мы обсудили устойчивое развитие финансового сектора, стратегические планы, расширение доступа реального сектора к финансам, а также возможности поддержки ЕБРР инициатив, связанных с "зеленым переходом", обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества", - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоCentral Bank of Azerbaijan, EBRD discuss sustainable development of financial sector
Версия на азербайджанском языке ФотоAMB EBRD ilə maliyyə sektorunun dayanıqlı inkişafını müzakirə edib

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