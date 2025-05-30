ЦБА обсудил с Азиатским банком развития проекты в сфере зеленого финансирования

ЦБА обсудил с Азиатским банком развития проекты в сфере зеленого финансирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Азиатский банк развития (АБР) обсудили сотрудничество по проектам в области зеленого и устойчивого финансирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЦБА.

В рамках конференции CAREC в монгольском Улан-Баторе представители ЦБА приняли участие в обсуждениях по выпуску зеленых облигаций для частного и государственного секторов.

Начальник отдела ЦБА Ариф Джафаров рассказал о мерах, предпринимаемых в Азербайджане для адаптации к изменениям климата, в том числе о разработке зеленой таксономии и проектах устойчивого финансирования.

Участники из Азербайджана, Китая, Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран обменялись опытом по привлечению инвестиций и созданию нормативной базы в сфере зеленых облигаций.