ЦБА обсудил развитие экосистемы цифровых финансов с Азиатским банком развития

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с Азиатским банком развития (АБР) стратегические инициативы, направленные на развитие цифровой финансовой экосистемы.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с Азиатским банком развития (АБР) стратегические инициативы, направленные на развитие цифровой финансовой экосистемы.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, данный вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя Центрального банка Алияра Мамедьярова с делегацией АБР во главе с исполнительным директором Рэйчел Томпсон.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам повышения устойчивости финансовой системы и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.