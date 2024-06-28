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ЦБА обсудил развитие экосистемы цифровых финансов с Азиатским банком развития

ЦБА обсудил развитие экосистемы цифровых финансов с Азиатским банком развития Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с Азиатским банком развития (АБР) стратегические инициативы, направленные на развитие цифровой финансовой экосистемы.
Финансы
28 июня 2024 г. 15:56
ЦБА обсудил развитие экосистемы цифровых финансов с Азиатским банком развития

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с Азиатским банком развития (АБР) стратегические инициативы, направленные на развитие цифровой финансовой экосистемы.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, данный вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя Центрального банка Алияра Мамедьярова с делегацией АБР во главе с исполнительным директором Рэйчел Томпсон.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам повышения устойчивости финансовой системы и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Central Bank, ADB mull development of digital financial ecosystem
Версия на азербайджанском языке AMB Asiya İnkişaf Bankı ilə rəqəmsal maliyyə ekosisteminin inkişafını müzakirə edib

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