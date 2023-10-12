ЦБА обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества со Всемирным банком

Обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и Всемирным банком и реализуемые проекты технической помощи.

Обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и Всемирным банком и реализуемые проекты технической помощи.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал председатель ЦБА Талех Казымов.

"Сегодня мы встретились с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани. В ходе встречи мы обсудили текущую деятельность Всемирного банка в Азербайджане и подготовку новых рамок странового партнерства (2024-2028), финансирование новых инвестиционных проектов", - написал Т.Казымов.