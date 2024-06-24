ЦБА обсудил новую Рамочную стратегию партнерства со Всемирным банком

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил со Всемирным банком вопросы, связанные с процессом подготовки новой Рамочной стратегии партнерства.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил со Всемирным банком вопросы, связанные с процессом подготовки новой Рамочной стратегии партнерства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Обсуждения прошли на встрече председателя ЦБА Талеха Кязимова с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о проектах и ​​инициативах, реализуемых и планируемых в стране в рамках сотрудничества со Всемирным банком, обсуждены важные вопросы повестки дня в связи с процессом подготовки новой Рамочной стратегии партнерства, которая внесет позитивный вклад в реформы, проводимые в Азербайджане.