О нас

ЦБА обсудил новую Рамочную стратегию партнерства со Всемирным банком

ЦБА обсудил новую Рамочную стратегию партнерства со Всемирным банком Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил со Всемирным банком вопросы, связанные с процессом подготовки новой Рамочной стратегии партнерства.
Финансы
24 июня 2024 г. 15:50
ЦБА обсудил новую Рамочную стратегию партнерства со Всемирным банком

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил со Всемирным банком вопросы, связанные с процессом подготовки новой Рамочной стратегии партнерства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Обсуждения прошли на встрече председателя ЦБА Талеха Кязимова с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о проектах и ​​инициативах, реализуемых и планируемых в стране в рамках сотрудничества со Всемирным банком, обсуждены важные вопросы повестки дня в связи с процессом подготовки новой Рамочной стратегии партнерства, которая внесет позитивный вклад в реформы, проводимые в Азербайджане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s CBA and World Bank discuss new country partnership framework
Версия на азербайджанском языке ФотоAMB Dünya Bankı ilə yeni Ölkə Tərəfdaşlıq Çərçivəsini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08
Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi