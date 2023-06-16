ЦБА обсудил направления сотрудничества с Черноморским банком торговли и развития

Обсуждены будущие направления сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).

Обсуждены будущие направления сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).

Как сообщает Report, об этом председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов написал в Twitter.

Т.Кязимов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с президентом Черноморского банка торговли и развития Серхатом Кёксалом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и будущих направлениях сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и ЧБТР.