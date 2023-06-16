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ЦБА обсудил направления сотрудничества с Черноморским банком торговли и развития

ЦБА обсудил направления сотрудничества с Черноморским банком торговли и развития Обсуждены будущие направления сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).
Финансы
16 июня 2023 г. 19:17
ЦБА обсудил направления сотрудничества с Черноморским банком торговли и развития

Обсуждены будущие направления сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).

Как сообщает Report, об этом председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов написал в Twitter.

Т.Кязимов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с президентом Черноморского банка торговли и развития Серхатом Кёксалом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и будущих направлениях сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и ЧБТР.

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Версия на азербайджанском языке AMB Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığın gələcək istiqamətlərini müzakirə edib

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