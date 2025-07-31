О нас

ЦБА обновил пруденциальные нормативы и требования по кредитным рискам

ЦБА обновил пруденциальные нормативы и требования по кредитным рискам 11:59 Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила пруденциальных нормативов и требований, связанных с кредитными рисками, в том числе крупными кредитными рисками", утвержденные решением от 22 июля 2022 года.
Финансы
31 июля 2025 г. 12:36
ЦБА обновил пруденциальные нормативы и требования по кредитным рискам

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила пруденциальных нормативов и требований, связанных с кредитными рисками, в том числе крупными кредитными рисками", утвержденные 22 июля 2022 года.

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Казымов в этой связи подписал новое постановление.

Согласно документу, внесены изменения в критерии обеспечения потребительских кредитов в национальной валюте. Так, в качестве обеспечения этих кредитов будут учитываться депозиты в том же банке, другие обеспечения первой группы и драгоценные металлы (за исключением банковских металлов), размещенные в банке в качестве залога на хранение. До сих пор в качестве обеспечения выступали депозиты в том же банке, банковские металлы и другие драгоценные металлы, размещенные в банке в качестве залога на хранение.

Кроме того, совокупная сумма потребительских кредитных линий, превышающая в 5 раз чистый доход лимитированного заемщика после налогообложения, не должна превышать 1% капитала первого уровня банка после вычетов. При расчете будут учитываться все обязательства заемщика перед всеми кредитными организациями, за исключением кредитных линий, обеспеченных предусмотренными обеспечениями.

Юридическому департаменту ЦБА поручено представить данное постановление в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов в течение 3 дней.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AMB kredit riskləri ilə bağlı prudensial normativ və tələblərə dair qaydanı dəyişib

Другие новости из категории

Счетная Палата: показатели доходности основного портфеля акций ГНФАР снизились
Счетная Палата: показатели доходности основного портфеля акций ГНФАР снизились
31 июля 2025 г. 13:43
ЦБА изменил правила расчета банковского капитала и его адекватности
ЦБА изменил правила расчета банковского капитала и его адекватности
31 июля 2025 г. 13:08
ЦБА изменил порядок классификации активов и расчета резервов под убытки
ЦБА изменил порядок классификации активов и расчета резервов под убытки
31 июля 2025 г. 12:06
Счетная палата: ГНФАР использовал инвестдоходы для покрытия бюджетного дефицита
Счетная палата: ГНФАР использовал инвестдоходы для покрытия бюджетного дефицита
31 июля 2025 г. 11:15
Путешествуйте с AZAL выгодно: скидки до 25% на международные направления
Путешествуйте с AZAL выгодно: скидки до 25% на международные направления
31 июля 2025 г. 11:08
Счетная палата рекомендовала ГНФАР усовершенствовать механизмы прогнозирования
Счетная палата рекомендовала ГНФАР усовершенствовать механизмы прогнозирования
31 июля 2025 г. 10:53
Стоимость проекта Azerbaijan Rigs ГНФАР снизилась порядка в 3 раза
Стоимость проекта Azerbaijan Rigs ГНФАР снизилась порядка в 3 раза
31 июля 2025 г. 10:27
Компания Министерства финансов провела ребрендинг
Компания Министерства финансов провела ребрендинг
31 июля 2025 г. 10:25
Золото подешевело на фоне итогов заседания ФРС и торговой политики США
Золото подешевело на фоне итогов заседания ФРС и торговой политики США
31 июля 2025 г. 09:39
Министерство финансов ликвидирует свой журнал
Министерство финансов ликвидирует свой журнал
31 июля 2025 г. 09:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi