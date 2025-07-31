ЦБА обновил пруденциальные нормативы и требования по кредитным рискам

11:59 Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила пруденциальных нормативов и требований, связанных с кредитными рисками, в том числе крупными кредитными рисками", утвержденные решением от 22 июля 2022 года.

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила пруденциальных нормативов и требований, связанных с кредитными рисками, в том числе крупными кредитными рисками", утвержденные 22 июля 2022 года.

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Казымов в этой связи подписал новое постановление.

Согласно документу, внесены изменения в критерии обеспечения потребительских кредитов в национальной валюте. Так, в качестве обеспечения этих кредитов будут учитываться депозиты в том же банке, другие обеспечения первой группы и драгоценные металлы (за исключением банковских металлов), размещенные в банке в качестве залога на хранение. До сих пор в качестве обеспечения выступали депозиты в том же банке, банковские металлы и другие драгоценные металлы, размещенные в банке в качестве залога на хранение.

Кроме того, совокупная сумма потребительских кредитных линий, превышающая в 5 раз чистый доход лимитированного заемщика после налогообложения, не должна превышать 1% капитала первого уровня банка после вычетов. При расчете будут учитываться все обязательства заемщика перед всеми кредитными организациями, за исключением кредитных линий, обеспеченных предусмотренными обеспечениями.

Юридическому департаменту ЦБА поручено представить данное постановление в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов в течение 3 дней.