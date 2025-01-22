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ЦБА обновил прогнозы по инфляции

ЦБА обновил прогнозы по инфляции ​​​​​​​Центральный банк обновил прогнозы по инфляции в Азербайджане на 2025 и 2026 годы.
Финансы
22 января 2025 г. 10:06
ЦБА обновил прогнозы по инфляции

Центральный банк обновил прогнозы по инфляции в Азербайджане на 2025 и 2026 годы.

Как сообщает Report, регулятор прогнозирует годовую инфляцию в стране на уровне 5,5% в 2025 году и 3,8% в 2026 году.

"В целом, текущая монетарная политика ЦБА направлена на поддержание инфляции в пределах целевого диапазона и стабилизацию инфляционных ожиданий. В рамках существующей политики, согласно базовому сценарию, прогнозируется, что годовая инфляция будет находиться в пределах цели (4±2%) в 2025 и 2026 годах", - сообщили в банке.

Ранее ЦБА прогнозировал годовую инфляцию на уровне 5,8% на текущий год.

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Версия на азербайджанском языке AMB inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

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