ЦБА обновил прогнозы по инфляции

​​​​​​​Центральный банк обновил прогнозы по инфляции в Азербайджане на 2025 и 2026 годы.

Центральный банк обновил прогнозы по инфляции в Азербайджане на 2025 и 2026 годы.

Как сообщает Report, регулятор прогнозирует годовую инфляцию в стране на уровне 5,5% в 2025 году и 3,8% в 2026 году.

"В целом, текущая монетарная политика ЦБА направлена на поддержание инфляции в пределах целевого диапазона и стабилизацию инфляционных ожиданий. В рамках существующей политики, согласно базовому сценарию, прогнозируется, что годовая инфляция будет находиться в пределах цели (4±2%) в 2025 и 2026 годах", - сообщили в банке.

Ранее ЦБА прогнозировал годовую инфляцию на уровне 5,8% на текущий год.