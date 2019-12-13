​ЦБА обновил прогноз по инфляции

Годовая инфляция в Азербайджане в ноябре составила 2,6%, что близко к нижней границе целевого диапазона.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана.

В целом за год цены 8,8% входящих в потребительскую корзину товаров остались без изменений, а 15,4% товаров - снизились. Рост цен на 46,4% подорожавших товаров и услуг составил менее 2%.

В ноябре индекс цен продовольственных товаров, имеющих значительный удельный вес в потребительской корзине, вырос на 4,8% в годовом исчислении.

С учетом последних тенденций ЦБА скорректировал прогноз инфляции в сторону понижения к концу этого года. Согласно обновленному прогнозу, к концу 2019 года инфляция будет в диапазоне 2,8-3%. В случае продолжения текущих макроэкономических тенденций, никаких существенных изменений в динамике инфляции в 2020 году не ожидается.

Несмотря на снижение ставок по депозитам, объем манатных вкладов физических лиц за 11 месяцев вырос на 11,9%, что указывает на привлекательность сбережений в национальной валюте. Уровень долларизации депозитов физических лиц снизился с 62,5% в начале года до 54,1% в ноябре, в том числе физических лиц-резидентов - с 54,6% до 49,5%.

Смягчение денежно-кредитной политики положительно сказалось и на кредитной активности. С начала года кредитные вложения (включая банки и небанковские кредитные организации) увеличились на 16,1%. В частности, кредиты домашним хозяйствам увеличились на 21%, юридическим лицам - на 11,6%.