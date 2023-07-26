ЦБА обнародует список оштрафованных финансовых структур

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовится обнародовать список финансовых структур, в отношении которых применены санкции.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовится обнародовать список финансовых структур, в отношении которых применены санкции.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов сказал на пресс-конференции.

По его словам, в этих целях с текущего месяца заработает новая интернет-страница.

"Это первый опыт в Азербайджане. На этом веб-сайте также будут обнародованы названия финансовых учреждений, наказанных за нарушение законодательства и правил. Будет обнародована информация о том, какая структура и какое совершила нарушение, примененные в отношении нее меры и сумма штрафа. Мы хотим, чтобы права потребителей финансовых услуг были защищены на более высоком уровне", - сказал председатель.