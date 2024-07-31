ЦБА обнародовал прогнозы по экономическому росту

В этом году экономический рост в Азербайджане ожидается на уровне 3,5-4%, в том числе в ненефтегазовом секторе - 5,5-6%.

В этом году экономический рост в Азербайджане ожидается на уровне 3,5-4%, в том числе в ненефтегазовом секторе - 5,5-6%.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"В следующем году прогнозируется рост валового внутреннего продукта (ВВП) в стране на 2-2,5 %, в том числе в ненефтегазовом секторе на 4-5%", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что в этом году средняя цена на баррель нефти на мировом рынке составит 84,9 доллара США, а цена на 1 000 кубометров природного газа - 290,1 доллара США.

"Наши прогнозы на 2025 год составляют 83,8 доллара США и 233,5 доллара США соответственно", - добавил глава ЦБА.