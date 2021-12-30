ЦБА обнародует решения по учетной ставке 8 раз в будущем году

Решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом обновленных макроэкономических прогнозов, трансмиссии внешних и внутренних факторов расходов на инфляцию, инфляционных ожиданий и изменения баланса рисков.

Центробанк назвал даты обнародования решений по учетной ставке и по параметрам процентного коридора в будущем году. В 2022 году они будут представлены общественности 8 раз: 28 января, 18 марта, 29 апреля, 17 июня, 29 июля, 16 сентября, 28 октября и 16 декабря.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА "Об основных направлениях денежно-кредитной политики и политики по поддержанию финансовой стабильности на 2022 год“.

Решения будут приниматься с учетом обновленных макроэкономических прогнозов, трансмиссии внешних и внутренних факторов расходов на инфляцию, инфляционных ожиданий и изменения баланса рисков.

В заявлении также говорится, что за основу будет взят принцип осуществления контр-циклической денежно-кредитной политики.