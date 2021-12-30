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ЦБА обнародует решения по учетной ставке 8 раз в будущем году

ЦБА обнародует решения по учетной ставке 8 раз в будущем году Решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом обновленных макроэкономических прогнозов, трансмиссии внешних и внутренних факторов расходов на инфляцию, инфляционных ожиданий и изменения баланса рисков.
Финансы
30 декабря 2021 г. 10:26
ЦБА обнародует решения по учетной ставке 8 раз в будущем году

Центробанк назвал даты обнародования решений по учетной ставке и по параметрам процентного коридора в будущем году. В 2022 году они будут представлены общественности 8 раз: 28 января, 18 марта, 29 апреля, 17 июня, 29 июля, 16 сентября, 28 октября и 16 декабря.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА "Об основных направлениях денежно-кредитной политики и политики по поддержанию финансовой стабильности на 2022 год“.

Решения будут приниматься с учетом обновленных макроэкономических прогнозов, трансмиссии внешних и внутренних факторов расходов на инфляцию, инфляционных ожиданий и изменения баланса рисков.

В заявлении также говорится, что за основу будет взят принцип осуществления контр-циклической денежно-кредитной политики.

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Версия на английском языке CBA unveils schedule of decisions on interest rate corridor parameters for 2022
Версия на азербайджанском языке Gələn il faiz dəhlizi parametrlərinə dair qəbul ediləcək qərarların qrafiki açıqlanıb

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