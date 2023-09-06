ЦБА: Объем безналичных платежей посредством карт в Азербайджане увеличился в два раза

По состоянию на 1 августа этого года количество платежных карт, находящихся в обращении в Азербайджане, превысило 15 млн, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По состоянию на 1 августа этого года количество платежных карт, находящихся в обращении в Азербайджане, превысило 15 млн, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает Report, об этом рассказала директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Кямаля Гурбанова на азербайджано-турецком финтех-форуме в Баку.

Она отметила, что за этот период объем безналичных платежей посредством карт в пределах страны увеличился в 2 раза и достиг 24 млрд манатов: "Удельный вес безналичного оборота по картам внутри страны увеличился на 12,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 53%. Примечательно, что сегодня каждая четвертая операция через POS-терминалы выполняется с помощью мобильных телефонов или других умных устройств. Это говорит о том, что население Азербайджана открыто для инноваций".