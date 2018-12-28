ЦБА раскрыл основные направления денежно-кредитной политики в 2019 году

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Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ Денежно-кредитная политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 2018 год направлена на обеспечение стабильности цен национальной экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий для жизни и деловой активности населения за счет обеспечения низкой и стабильной инфляции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочный период.

В заявлении отмечается, что под руководством президента Ильхама Алиева была проделана значительная работа по повышению макроэкономической стабильности в стране в 2018 году. Инфляция стабилизировалась на низком однозначном уровне, экономический рост продолжился, курс национальной валюты был стабильным, а стратегические валютные резервы страны продолжили расти.

"Денежно-кредитная политика в 2019 году и в среднесрочном периоде будет направлена на формирование устойчивой социально-экономической среды на основе низкой и стабильной инфляции, что ускорит дальнейший экономический рост", - говорится в заявлении.