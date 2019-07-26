Глава ЦБА: Стараемся, чтобы все операции соответствовали установленному процентному коридору

В последнее время возникла большая разница между учетной ставкой и процентной ставкой по застрахованным вкладам в Азербайджане. Поэтому Совет финансовой стабильности рекомендовал Фонду страхования вкладов снизить процентные ставки.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов, комментируя снижение процентной ставки по застрахованным вкладам (с 15% до 10% - в нацвалюте, с 3% до 2,5% - в инвалюте).

"ЦБА старается достичь того, чтобы все операции на рынке соответствовали установленному коридору процентных ставок. Хотя сейчас годовые процентные ставки по бизнес-кредитам превышают верхний предел ставки, постепенно они приближаются к этому значению. Что касается потребительских кредитов, банки обычно дают эти кредиты без обеспечения и берут на себя риск. Поэтому процентные ставки здесь могут быть выше", - сказал он.