ЦБА о прекращении повторного выпуска в обращение банкнот номиналом 500 евро

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Баку. 12 декабря REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал распространенную в СМИ в последние дни информацию о купюрах номиналом 500 евро.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, Европейский центральный банк 4 мая 2016 года объявил о прекращении выпуска банкнот номиналом 500 евро, а с конца 2018 года эти банкноты не будут пущены повторно в оборот.

В немецком Бундесбанк и Австрийском национальном банке эти банкноты можно будет приобрести до 26 апреля 2019 года (включительно). Другие центробанки Европы прекратят выпуск банкноты в обращение 26 января 2019 года.

Однако эти купюры будут средствами платежа и останутся в обращении на неограниченный срок.