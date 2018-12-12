 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЦБА о прекращении повторного выпуска в обращение банкнот номиналом 500 евро

    © Report

    Баку. 12 декабря REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал распространенную в СМИ в последние дни информацию о купюрах номиналом 500 евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, Европейский центральный банк 4 мая 2016 года объявил о прекращении выпуска банкнот номиналом 500 евро, а с конца 2018 года эти банкноты не будут пущены повторно в оборот. 

    В немецком Бундесбанк и Австрийском национальном банке эти банкноты можно будет приобрести до 26 апреля 2019 года (включительно). Другие центробанки Европы прекратят выпуск банкноты в обращение 26 января 2019 года.

    Однако эти купюры будут средствами платежа и останутся в обращении на неограниченный срок.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi