​ЦБА о не принимающих купюры платежных терминалах Баку

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В последнее время в СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что установленное повсеместно платежное оборудование (терминалы, оборудование cash-in, банкоматы и пр.) не принимает поврежденные, мятые, рваные, дырявые или склеенные банкноты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

"Эксплуатируемое на территории страны оборудование для приема наличных денег принадлежит различным кредитным организациям, национальному почтовому оператору и небанковским организациям, и, поскольку это оборудование обслуживается ими, эти организации и осуществляют процессы адаптации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что при установке платежного оборудования проводится адаптация банкнот в зависимости от параметров качества (нефальшивые, незагрязненные, неповрежденные и пр.): "В целях минимизации рисков и во избежание приема фальшивых банкнот кредитными учреждениями, национальным почтовым оператором и небанковскими организациями накладываются серьезные ограничения на прием банкнот".

"Согласно законодательству, возмещение стоимости банкнот, не соответствующих параметрам качества, возможно только после их экспертизы. В связи с этим следует обращаться в ЦБА и его управления, а также в кредитные организации страны", - говорится в сообщении.