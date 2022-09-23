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ЦБА: Новое страховое законодательство обеспечит предоставление более качественных услуг

ЦБА: Новое страховое законодательство обеспечит предоставление более качественных услуг Новое страховое законодательство в Азербайджане обеспечит предоставление гражданам более качественных страховых услуг.
Финансы
23 сентября 2022 г. 15:18
ЦБА: Новое страховое законодательство обеспечит предоставление более качественных услуг

Новое страховое законодательство в Азербайджане обеспечит предоставление гражданам более качественных страховых услуг.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор департамента надзора за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана Вусал Гурбанов.

Об этом он сказал на тренинге "Новшества, которые будут внедрены по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств".

"Новые правила, принятые ЦБА в сфере страхования, рассчитаны на повышение уровня удовлетворенности страхователей. Два из рассматриваемых нововведений - это введение новых правил, новых инструментов регулирования по виду обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которое мы называем обязательным автострахованием.

Одним из них является порядок прямого регулирования ущерба, которое вступит в силу с 1 ноября, при котором гражданин будет обращаться за страховым возмещением в компанию, где получил страховой полис. Другое правило регулирует порядок определения страховых взносов по данному виду. Оно начнет действовать с 1 октября", - отметил представитель ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Yeni sığorta qanunvericiliyi ilə daha keyfiyyətli sığorta xidməti göstəriləcək"

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