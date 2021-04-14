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ЦБА: Нерезиденты могут открывать банковские счета, не приезжая в страну

ЦБА: Нерезиденты могут открывать банковские счета, не приезжая в страну В 2018-2020 годах в рамках реализации госпрограммы по расширению охвата цифровых платежей ЦБА были реализованы инфраструктурные проекты
Финансы
14 апреля 2021 г. 11:53
ЦБА: Нерезиденты могут открывать банковские счета, не приезжая в страну
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Расширение цифровизации финансовых услуг должно привести к еще одному важному нюансу, а именно к электронному доступу к банковским услугам для нерезидентов и, как следствие, формированию благоприятной экосистемы в Азербайджане, созданию соответствующих возможностей для роста темпов инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центробанка (ЦБА) Фарид Османов во время выступления на онлайн-конференции "Роль финансовых институтов в развитии цифровой экосистемы".

По словам Османова, нерезиденты также могут открывать счета в азербайджанских банках: "Эта практика впервые внедрена в Эстонии в 2014 году в рамках проекта мобильный и электронный резидент. С этой даты более 73 тыс. нерезидентов стали виртуальными резидентами Эстонии. 20% этих виртуальных резидентов сегодня получили доступ к электронным банковским услугам.

Он отметил, что в 2018-2020 годах в рамках реализации госпрограммы по расширению охвата цифровых платежей ЦБА были реализованы инфраструктурные проекты, а также проведены работы по созданию и совершенствованию указанных платформ: "Также у нерезидентов появилась возможность открывать банковские счета, не приезжая в страну".

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Версия на английском языке CBA: Non-residents can open bank accounts without coming to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fərid Osmanov: "Qeyri-rezidentlər ölkəyə gəlmədən bank hesabları aça bilər"

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