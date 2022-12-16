ЦБА: Неопределенность в инфляционных ожиданиях на будущий год сохраняется

Хотя инфляции в Азербайджане за последние 2 месяца стабилизировалась, она все еще остается двузначной, сохраняется высокая неопределенность на следующий год.

Хотя инфляции в Азербайджане за последние 2 месяца стабилизировалась, она все еще остается двузначной, сохраняется высокая неопределенность на следующий год.

Об этом заявил Центральный банк Азербайджана (ЦБА), сообщает Report.

"К концу этого года прогнозируется двузначный рост денежной базы. В этих условиях было сочтено целесообразным ужесточить денежно-кредитную политику. В целях управления ликвидностью в финансовом секторе принято решение о сужении процентного коридора, что также служит поддержанию привлекательности накоплений в национальной валюте", - говорится в сообщении.

Жесткая денежно-кредитная политика, ее уровень и продолжительность будут зависеть от динамики годовых показателей инфляции, отмечает ЦБА.

"В ноябре месячная инфляция составила 1%, а годовая-15,1%. Годовая базовая инфляция составила 14,7%. Среди факторов, определяющих ее динамику, доминирующее положение сохраняют факторы внешних. Снижение мировых цен на продовольствие на 14% за последние 6 месяцев и относительное замедление средневзвешенной инфляции у партнеров повлияли на снижение темпов инфляции в последние месяцы. Но этот эффект происходит с интервалом в 6-9 месяцев", - указывает регулятор.

Согласно результатам мониторинга предприятий реального сектора, инфляционные ожидания в ноябре по сравнению с октябрем выросли в сфере торговли и услуг, но практически не изменились в неэнергетическом секторе и снизились в строительстве.

Проведенный анализ показывает, что инфляция достигла пика (15,6%) в предыдущем месяце, и ожидается, что она будет снижаться. Несмотря на однозначный прогноз инфляции на 2023 год, неопределенность в отношении инфляционной среды остается высокой, отметили в ЦБА.