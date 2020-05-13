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Глава ЦБА: Не застраховавшие объекты бизнесмены работают не совсем законно

ЦБА: Не застраховавшие объекты бизнесмены работают не совсем законно

У нас есть план действий по страховому рынку. Планируется расширение этой сферы, охват как населения, так и бизнеса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"Наблюдения показывают, что предприниматели, которые не могут застраховать свои объекты и товары, работают не совсем законно. В связи с инцидентом, произошедшим на днях в торговом центре Eurohome, пока не могу сказать ничего конкретного, но мы проведем расследование по этому вопросу. Если у кого-то есть страховка, он получит компенсацию", - отметил он.

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