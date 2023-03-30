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ЦБА: Не ожидается значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему

ЦБА: Не ожидается значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ожидает значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему.
Финансы
30 марта 2023 г. 18:38
ЦБА: Не ожидается значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ожидает значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Report.

"Повышение процентных ставок на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США обусловило снижение стоимости ценных бумаг на международных финансовых рынках. Значительного влияния глобальных трендов на банковскую систему Азербайджана не ожидается.

Финансирование и инвестиционная политика банковского сектора обеспечиваются в основном за счет внутренних ресурсов. При этом операции по корреспондентским счетам отечественных банков в иностранных банках постоянно находятся в поле зрения. ЦБА, проводя постоянный анализ и мониторинг в этом направлении, держит ситуацию в центре внимания, постоянно проводит превентивные мероприятия.

Позиция банковского сектора Азербайджана по капиталу и ликвидности в настоящее время почти в два раза превышает минимальные требования. В целом о текущем состоянии, рисках и устойчивости к шокам всех сегментов финансового сектора ЦБА подробно проинформировал в “Отчете о финансовой стабильности”, который публикуется на интернет-странице структуры на полугодичной основе", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Qlobal trendlərin yerli bank sisteminə əhəmiyyətli təsiri gözlənilmir"

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