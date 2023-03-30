ЦБА: Не ожидается значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ожидает значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ожидает значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Report.

"Повышение процентных ставок на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США обусловило снижение стоимости ценных бумаг на международных финансовых рынках. Значительного влияния глобальных трендов на банковскую систему Азербайджана не ожидается.

Финансирование и инвестиционная политика банковского сектора обеспечиваются в основном за счет внутренних ресурсов. При этом операции по корреспондентским счетам отечественных банков в иностранных банках постоянно находятся в поле зрения. ЦБА, проводя постоянный анализ и мониторинг в этом направлении, держит ситуацию в центре внимания, постоянно проводит превентивные мероприятия.

Позиция банковского сектора Азербайджана по капиталу и ликвидности в настоящее время почти в два раза превышает минимальные требования. В целом о текущем состоянии, рисках и устойчивости к шокам всех сегментов финансового сектора ЦБА подробно проинформировал в “Отчете о финансовой стабильности”, который публикуется на интернет-странице структуры на полугодичной основе", - отмечается в заявлении.