ЦБА: Не ожидается значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ожидает значительного влияния глобальных трендов на местную банковскую систему.
Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Report.
"Повышение процентных ставок на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США обусловило снижение стоимости ценных бумаг на международных финансовых рынках. Значительного влияния глобальных трендов на банковскую систему Азербайджана не ожидается.
Финансирование и инвестиционная политика банковского сектора обеспечиваются в основном за счет внутренних ресурсов. При этом операции по корреспондентским счетам отечественных банков в иностранных банках постоянно находятся в поле зрения. ЦБА, проводя постоянный анализ и мониторинг в этом направлении, держит ситуацию в центре внимания, постоянно проводит превентивные мероприятия.
Позиция банковского сектора Азербайджана по капиталу и ликвидности в настоящее время почти в два раза превышает минимальные требования. В целом о текущем состоянии, рисках и устойчивости к шокам всех сегментов финансового сектора ЦБА подробно проинформировал в “Отчете о финансовой стабильности”, который публикуется на интернет-странице структуры на полугодичной основе", - отмечается в заявлении.