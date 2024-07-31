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ЦБА назвал причины резкого роста спроса на валютных аукционах

ЦБА назвал причины резкого роста спроса на валютных аукционах Более чем двукратный рост спроса на валютных аукционах, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА), в основном связан с расходами государственного бюджета.
Финансы
31 июля 2024 г. 11:56
ЦБА назвал причины резкого роста спроса на валютных аукционах

Более чем двукратный рост спроса на валютных аукционах, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА), в основном связан с расходами государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в банке.

Кроме того, председатель отметил, что с начала года отечественные компании и частные предприниматели погасили долги иностранным партнерам в размере 800 млн долларов США.

"В то же время государство выплатило более 1 млрд манатов по внешнему долгу. Все это влияет на рост продаж на валютных аукционах", - заключил он.

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