ЦБА назвал причины резкого роста спроса на валютных аукционах

Более чем двукратный рост спроса на валютных аукционах, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА), в основном связан с расходами государственного бюджета.

Более чем двукратный рост спроса на валютных аукционах, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА), в основном связан с расходами государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в банке.

Кроме того, председатель отметил, что с начала года отечественные компании и частные предприниматели погасили долги иностранным партнерам в размере 800 млн долларов США.

"В то же время государство выплатило более 1 млрд манатов по внешнему долгу. Все это влияет на рост продаж на валютных аукционах", - заключил он.