ЦБА назвал объем валютных резервов

Валютные резервы Центробанка Азербайджана (ЦБА) на 1 февраля текущего года составили 6 340,8 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 1,3% больше, чем на 1 января.
В годовом сравнении валютные резервы ЦБА выросли на 12,1%.
Валютные резервы Центробанка Азербайджана (ЦБА) на 1 февраля текущего года составили 6 340,8 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 1,3% больше, чем на 1 января.
В годовом сравнении валютные резервы ЦБА выросли на 12,1%.
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