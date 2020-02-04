ЦБА назвал объем валютных резервов

Валютные резервы Центробанка Азербайджана (ЦБА) на 1 февраля текущего года составили 6 340,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 1,3% больше, чем на 1 января.

В годовом сравнении валютные резервы ЦБА выросли на 12,1%.