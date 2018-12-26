ЦБА назвал даты пересмотра денежно-кредитной политики

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В 2019 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует пересмотреть денежно-кредитную политику восемь раз.
Об этом сообщили Report в ЦБА.
Решения ЦБА по денежно-кредитной политике будут объявлены 1 февраля, 15 марта, 26 апреля, 7 июня, 26 июля, 13 сентября, 25 октября и 13 декабря.
Четыре решения обнародует председатель организации Эльман Рустамов на пресс-конференциях. Встречи с представителями СМИ запланированы на февраль, апрель, июль и октябрь.
Namiq HüseynovАвтор новости