​ЦБА назвал даты пересмотра денежно-кредитной политики в 2020 году

Центробанк Азербайджана планирует пересмотреть денежно-кредитную политику 8 раз в 2020 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Решения ЦБА о денежно-кредитной политике будут объявлены общественности 31 января, 19 марта, 1 мая, 19 июня, 30 июля, 18 сентября, 30 октября и 18 декабря.

Четыре решения будут объявлены на пресс-конференциях, которые проведет председатель организации (до апреля следующего года - Эльман Рустамов – ред.). Встречи с представителями СМИ запланированы на январь, май, июль и октябрь.