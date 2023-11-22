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ЦБА назвал чаще всего используемые мошенниками для присвоения карточных данных методы

ЦБА назвал чаще всего используемые мошенниками для присвоения карточных данных методы ЦБ Азербайджана предупредил о наиболее частых действиях мошенников, совершаемых для получения карточных данных.
Финансы
22 ноября 2023 г. 13:55
ЦБА назвал чаще всего используемые мошенниками для присвоения карточных данных методы

ЦБ Азербайджана предупредил о наиболее частых действиях мошенников, совершаемых для получения данных банковских карт.

Как сообщил Report старший специалист отдела развития и контроля Национальной платежной системы департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Рашад Гасымов, одним из таких методов являются кампании, обещающие ценные призы.

Наряду с этим, фальшивые объявления распространяются с целью привлечения к участию в лотереях.

По словам Гасымова, мошенники пользуются доверием граждан, обещая высокие доходы в кратчайшие сроки за счет инвестирования в различные схемы, включая финансовые пирамиды, и таким образом получают у них данные платежных карт: "Ни в коем случае нельзя передавать кому-то данные банковской карты, а также коды, поступающие на телефон от службы 3D Secure. Следует учитывать, что сотрудники банка никогда не запрашивают у держателей карт конфиденциальную информацию”.

Специалист ЦБА подчеркнул, что нельзя записывать ПИН-код на карту, либо хранить информацию о нем рядом с картой: "Иначе ваши данные могут попасть в чужие руки, к примеру, при утере или краже кошелька. Чтобы быть в курсе всех операций, совершаемых с картой, целесообразно пользоваться услугами мобильного банкинга. При возникновении каких-либо подозрений, необходимо немедленно заблокировать карту с помощью услуг интернет- или мобильного банкинга или позвонив на горячую линию банка, и обратиться в соответствующий банк для расследования вопроса. Для обеспечения безопасности при оплате через интернет рекомендуется подключиться к сервису 3D Secure и завершать транзакции с помощью одноразового пароля, полученного по SMS”.

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Версия на азербайджанском языке AMB fırıldaqçıların kart məlumatlarını mənimsəmək üçün istifadə etdiyi son metodları açıqlayıb

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