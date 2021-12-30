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ЦБА назвал целевой диапазон инфляции на следующий год

ЦБА назвал целевой диапазон инфляции на следующий год Основной целью денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в следующем году является обеспечение динамики в направлении целевого диапазона инфляции (4 -/+ 2%)
Финансы
30 декабря 2021 г. 10:05
ЦБА назвал целевой диапазон инфляции на следующий год

Основной целью денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в следующем году является обеспечение динамики в направлении целевого диапазона инфляции (4 -/+ 2%).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА "Об основных направлениях денежно-кредитной политики и политики по поддержанию финансовой стабильности на 2022 год“.

В заявлении отмечается, что достижение этой цели будет зависеть в первую очередь от немонетарных факторов – мировых цен на продовольствие и энергоносители, состояния цепочки спрос - предложение, со следующего года - от государственной тарифной политики и рамок макроэкономической политики.

"Конечная цель денежно-кредитной политики по управлению инфляцией в коридоре (4 -/+ 2%) остается низменной. Согласно последним обновленным прогнозам по инфляции, со второй половины 2022 года в рамках условий, отмеченных в базовом прогнозе, будет происходить прогрессирование инфляции к верхнему интервалу этого диапазона", отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке AMB gələn il üçün inflyasiyanın hədəf diapazonunu açıqlayıb

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