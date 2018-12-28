ЦБА намерен удержать инфляцию на уровне 4% в будущем году

Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ Основной целью денежно-кредитной политики в будущем году и среднесрочной перспективе является обеспечение инфляции на стабильном низком уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочный период.

В заявлении говорится, что регулятор будет и впредь косвенно поддерживать общественное благосостояние, экономический рост и занятость путем стабильной монетарной и курсовой политики.

"Конечной целью денежно-кредитной политики в следующем году является обеспечение стабильности цен в рамках полномочий ЦБА путем поддержки инфляции на уровне 4% (± 2%)", - говорится в заявлении.