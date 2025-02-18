ЦБА начал оценку новых заявок в рамках специального режима регулирования

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Завершился срок приема заявок на участие во втором этапе в рамках специального режима регулирования, обеспечивающего ограниченное тестирование инновационных финансовых продуктов под контролем Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, началась первичная оценка новых обращений.

Полученные 14 заявок связаны с тестированием инновационных продуктов в сфере виртуальных активов, кредитования, а также страхования и других направлений финансовых рынков. Следующий этап предусматривает рассмотрение заявок и проведение окончательной оценки. На этом этапе заявки будут оценены на соответствие требованиям, предъявляемым со стороны регулятора, будет принято окончательное решение по их тестированию.

Напомним, что продукты, соответствующие критериям специального режима регулирования, получат право участвовать в тестировании на основании договора, заключенного с ЦБА.