ЦБА: Кредитные риски в банковском секторе снижаются

"Информация о качестве кредитного портфеля кредитных организаций ежемесячно публикуется на официальной интернет-странице Центрального банка Азербайджана. Согласно последней статистике, на 31 июля 2021 года объем просроченных кредитов кредитных орга

Согласно данным на 31 июля 2021 года объем просроченных кредитов банков и других участников рынка заимствований составил 6,1% от их общего кредитного портфеля и приравнивался к 937,5 млн. манатов. Для сравнения, к концу 2020 этот показатель составлял 6,14 %, а к соответствующему периоду 2020 года - 7,28%. То есть, в сравнении с соответствующим периодом 2020 года показатель снизился на 1,18 процентного пункта, а по сравнению с концом 2020 года - на 0,04 процентного пункта".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центробанке Азербайджана.

За прошедший период наблюдалось снижение кредитных рисков банковского сектора как результат комплексных мер, направленных на оздоровление банковского сектора, совершенствование пруденциального регулирования, в том числе требований по управлению кредитными рисками в соответствии с современными международными стандартами.

"Начиная с апреля 2020 года, Центральным банком был утвержден пакет мер для поддержки пострадавших из-за пандемии коронавируса физических лиц и субъектов предпринимательства, а также финансового сектора в целом. Принят "Порядок временного регулирования деятельности кредитных организаций в условиях пандемии коронавируса (COVID-19)".

Принимая во внимание нынешнее состояние финансового сектора, результаты его оценки, а также рекомендаций международных организаций, Центральный банк продолжал его регулятивную поддержку.

Так, до 1 октября 2021 года продлен срок действия рекомендации кредитным организациям не начислять штрафные проценты, неустойки и другие штрафы, не ухудшать кредитную историю заемщиков в связи с задержками по кредитным обязательствам.

В то же время, было принято решение о продлении до 1 января 2022 года регулятивной льготы в связи с контрациклическим буфером капитала", - сообщили в Центробанке.