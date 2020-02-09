Глава Центробанка: На страховом рынке не почувствовали серьезных проблем

"В этом году мы постараемся добиться значительного оживления на страховом рынке".

Как сообщает Report, об этом сказал проголосовавший на участке №4 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23 председатель ЦБ Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, основная цель – страхование рисков как населения, так и бизнеса: "Это приведет к расширению страхового рынка и снижению рисков. Основное условие, поставленное правительством, в том, чтобы страховые компании решали проблемы самостоятельно, а не перекладывали их на плечи государства. Скоро мы начнем оценку в деятельности страховых компаниях. В целом в страховом секторе наблюдается стабильность. Может быть, есть локальные проблемы, но серьезных проблем мы не почувствовали".