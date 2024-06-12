ЦБА: На долю России приходится основная часть денежных переводов из-за рубежа

Основная часть денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа приходится на долю России.

Основная часть денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа приходится на долю России.

Как сообщает Report, об этом на брифинге в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) заявил директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров.

"Тем не менее, по сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдается снижение общего объема денежных переводов из этой страны, что связано с войной с Украиной", - сказал он.

"В первом квартале в первую пятерку вошли Россия (155 млн долларов США), Турция (39 млн долларов), США (14 млн долларов), Грузия (9 млн долларов) и Великобритания (8 млн долларов)", - добавил представитель ЦБА.