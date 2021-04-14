ЦБА: На долю онлайн-банкинга приходится 62% объема переводов с текущих счетов

В 2020 году на долю электронного банкинга пришлось 75% числа переводов с текущих счетов и 62% - объема переводов

Внедрение инновационных технологий в банковском секторе Азербайджана началось задолго до пандемии, и все большее распространение пандемии ускорило цифровизацию. Пандемия еще больше укрепила доверие людей к облачным технологиям, решениям для искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центробанка Фарид Османов во время выступления на онлайн-конференции "Роль финансовых институтов в развитии цифровой экосистемы".

По словам Османова, граждане и бизнес уже стали активнее использовать интернет-решения: "Согласно исследованию Международного валютного фонда, именно во время пандемии количество людей, использующих цифровые платежные инструменты, увеличилось на 21% по сравнению с предыдущим годом.

Последствия пандемии способствовали цифровизации и внедрению интернет-банкинга в стране. Так, к концу 2020 года количество текущих счетов в банках страны увеличилось на 16% по сравнению с 2019 годом. Также на 53% увеличилось количество клиентских платежей, осуществляемых с текущих счетов. Здесь достаточно велика доля именно интернет-банкинга. В 2020 году на долю электронного банкинга пришлось 75% числа переводов с текущих счетов и 62% - объема переводов. Другими словами, с каждой 100-манатной операцию на текущих счетах 62 маната приходится на онлайн-банкинг”.

Кроме того, он отметил, что одним из наиболее важных является вопрос повышения доступа к финансовым услугам, расширения финансовой интенсивности: "Согласно опросам, проведенным Всемирным банком, в 2017-2018 годах 1,7 млрд населения мира еще не имеют банковских счетов. В опросах 22% респондентов сообщили, что они находятся далеко от филиалов и отделений банка".