ЦБА: На 77% валютных аукционов предложение превысило спрос в этом году

С начала этого года на 77% валютных аукционов, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА), предложение превысило спрос.

С начала этого года на 77% валютных аукционов, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА), предложение превысило спрос.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

"Есть значительная экономия на продажах Государственного нефтяного фонда. На соотношение спроса и предложения на аукционах повлияло и покрытие валютных расходов государственного бюджета в основном за счет валютных доходов государства с апреля текущего года. Вмешательство ЦБА на валютный рынок составило 606,7 млн долларов США в январе-августе, в том числе 473,8 млн долларов США в апреле-августе", -отмечается в сообщении.