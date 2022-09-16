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ЦБА: На 77% валютных аукционов предложение превысило спрос в этом году

ЦБА: На 77% валютных аукционов предложение превысило спрос в этом году С начала этого года на 77% валютных аукционов, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА), предложение превысило спрос.
Финансы
16 сентября 2022 г. 11:40
ЦБА: На 77% валютных аукционов предложение превысило спрос в этом году

С начала этого года на 77% валютных аукционов, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА), предложение превысило спрос.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

"Есть значительная экономия на продажах Государственного нефтяного фонда. На соотношение спроса и предложения на аукционах повлияло и покрытие валютных расходов государственного бюджета в основном за счет валютных доходов государства с апреля текущего года. Вмешательство ЦБА на валютный рынок составило 606,7 млн долларов США в январе-августе, в том числе 473,8 млн долларов США в апреле-августе", -отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Bu il valyuta hərraclarının 77%-də təklif tələbi üstələyib"

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