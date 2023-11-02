ЦБА: Мы снижаем учетную ставку, чтобы ограничить будущие риски для Азербайджана

По прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), уровень инфляции в очередном среднесрочном периоде будет находиться в целевом диапазоне (4 %+/-2%).

По прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), уровень инфляции в очередном среднесрочном периоде будет находиться в целевом диапазоне (4 %+/-2%).

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов заявил в ходе обсуждения прогнозов государственного бюджета на 2024 год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кязимов подчеркнул, что под среднесрочным периодом подразумевается два года: "Центральный банк рассматривает уровень инфляции не за каждый год, а за среднесрочный период. С другой стороны, в условиях превышения спроса над предложением на валютном рынке мы также проводим смягчение денежно-кредитной политики. Согласно нашему плану, к концу этого года денежная база увеличится порядка на 20%. Это также создает достаточные риски с точки зрения макроэкономической стабильности в будущем. Поэтому мы снижаем параметры нашей учетной ставки, чтобы предотвратить последствия в будущем".

Напомним, что 1 ноября решением правления Центрального банка учетная ставка была снижена с 9% до 8,5%, нижний предел процентного коридора - с 7,5% до 7%, верхний предел процентного коридора - с 10% до 9,5%.

По прогнозам Центрального банка, годовая инфляция составит 4,3% к концу 2023 года, 5,3% в 2024 году и 3,4% в 2025 году.