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ЦБА может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики

ЦБА может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики Центральный банк Азербайджана (ЦБА) может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики как минимум до сентября этого года.
Финансы
21 июня 2023 г. 11:38
ЦБА может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики как минимум до сентября этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

"Свои дальнейшие решения по денежно-кредитной политике ЦБА также примет с учетом внутренних и внешних инфляционных рисков, степени отклонения фактической и ожидаемой инфляции от целевого показателя, после чего проведет углубленный анализ инфляционных факторов, адекватно используя все имеющиеся в его распоряжении инструменты для возврата инфляции в целевые рамки через денежно-кредитные условия. В случае продолжающегося ослабления инфляционного давления будет рассмотрена возможность взять паузу в ужесточении денежно - кредитной политики как минимум до сентября текущего года", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Central Bank may pause monetary policy tightening
Версия на азербайджанском языке AMB pul siyasətinin sərtləşdirilməsində pauza götürə bilər

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