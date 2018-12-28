ЦБА может ужесточить денежно-кредитную политику

Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ Политика процентных ставок будет проводиться в зависимости от целевого показателя инфляции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочный период.

В заявлении отмечается, что решение о параметрах процентного коридора будет приниматься с учетом макроэкономических процессов в стране, циклической динамики показателей, последних прогнозов и изменений баланса рисков.

Денежно-кредитная политика ЦБА может быть ужесточена в случае активизации инфляционных рисков. В то же время регулятор продолжит меры, направленные на стабилизацию инфляционных ожиданий субъектов экономики.

Отметим, что в 2019 году ЦБА планирует пересмотреть денежно-кредитную политику восемь раз. Решения ЦБА будут объявлены 1 февраля, 15 марта, 26 апреля, 7 июня, 26 июля, 13 сентября, 25 октября и 13 декабря. Встречи с представителями СМИ запланированы на февраль, апрель, июль и октябрь.