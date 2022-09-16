О нас

ЦБА: Монетарные факторы продолжают оказывать сдерживающее влияние на инфляцию

ЦБА: Монетарные факторы продолжают оказывать сдерживающее влияние на инфляцию Со времени прошедшего заседания, посвященного денежно-кредитной политике, существенных изменений в фактическом уровне инфляции не произошло.
Финансы
16 сентября 2022 г. 11:24
ЦБА: Монетарные факторы продолжают оказывать сдерживающее влияние на инфляцию

Со времени прошедшего заседания, посвященного денежно-кредитной политике, существенных изменений в фактическом уровне инфляции не произошло.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

ЦБА сохранил прогноз инфляции ниже текущего уровня к концу года, с учетом влияния снижения мировых цен на продовольствие и затрат на снабжение и логистику в последние месяцы. В 2023 году прогнозируется снижение инфляции.

Монетарные факторы продолжают оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. Профицитный платежный баланс создает условия для роста предложения на валютном рынке. С прошлого заседания рост темпов укрепления номинального эффективного курса маната стал одним из сдерживающих факторов инфляции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Monetary factors continue to have restraining effect on inflation in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке AMB: "Monetar amillər inflyasiyaya azaldıcı təsir etməkdə davam edir"

Другие новости из категории

Азербайджанская промышленная корпорация вышла на прибыль
"Азербайджанская промышленная корпорация" вышла на прибыль
16 сентября 2022 г. 12:24
В Азербайджане ожидается профицит счета текущих операций
В Азербайджане ожидается профицит счета текущих операций
16 сентября 2022 г. 11:50
В Азербайджане запущена платформа цифровой кредитной истории
В Азербайджане запущена платформа цифровой кредитной истории
16 сентября 2022 г. 11:46
ЦБА: На 77% валютных аукционов предложение превысило спрос в этом году
ЦБА: На 77% валютных аукционов предложение превысило спрос в этом году
16 сентября 2022 г. 11:40
Валютные резервы Азербайджана приблизились к 56 млрд долларов
Валютные резервы Азербайджана приблизились к 56 млрд долларов
16 сентября 2022 г. 11:11
Центробанк Азербайджана оставил неизменной учетную ставку
Центробанк Азербайджана оставил неизменной учетную ставку
16 сентября 2022 г. 11:05
Стоимость золота осталась на минимуме с 2020 года в ожидании решений ФРС
Стоимость золота осталась на минимуме с 2020 года в ожидании решений ФРС
16 сентября 2022 г. 10:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2022)
16 сентября 2022 г. 09:27
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.09.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.09.2022)
16 сентября 2022 г. 09:19
Рост ненефтяного ВВП Азербайджана до 2026 года ожидается в диапазоне 4,5-5,1%
Рост ненефтяного ВВП Азербайджана до 2026 года ожидается в диапазоне 4,5-5,1%
15 сентября 2022 г. 20:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi