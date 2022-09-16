ЦБА: Монетарные факторы продолжают оказывать сдерживающее влияние на инфляцию

Со времени прошедшего заседания, посвященного денежно-кредитной политике, существенных изменений в фактическом уровне инфляции не произошло.

Со времени прошедшего заседания, посвященного денежно-кредитной политике, существенных изменений в фактическом уровне инфляции не произошло.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

ЦБА сохранил прогноз инфляции ниже текущего уровня к концу года, с учетом влияния снижения мировых цен на продовольствие и затрат на снабжение и логистику в последние месяцы. В 2023 году прогнозируется снижение инфляции.

Монетарные факторы продолжают оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. Профицитный платежный баланс создает условия для роста предложения на валютном рынке. С прошлого заседания рост темпов укрепления номинального эффективного курса маната стал одним из сдерживающих факторов инфляции.