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ЦБА: Многие инвесткомпании не интегрировали ESG-факторы в долгосрочную бизнес-стратегию

ЦБА: Многие инвесткомпании не интегрировали ESG-факторы в долгосрочную бизнес-стратегию 14:43
Финансы
15 февраля 2025 г. 15:31
ЦБА: Многие инвесткомпании не интегрировали ESG-факторы в долгосрочную бизнес-стратегию

Большинство действующих в Азербайджане инвестиционных компаний не интегрировали ESG-факторы (экологические, социальные и корпоративные) в свою долгосрочную бизнес-стратегию.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), компании указали недостаточную осведомленность, отсутствие спроса на устойчивые финансовые продукты и услуги, а также нехватку человеческих ресурсов в данном направлении основными препятствиями для интеграции принципов устойчивого финансирования и ESG в свою деятельность

Кроме этого, более половины инвестиционных компаний не интегрировали ESG-факторы в процесс принятия решений. Большинство компаний, внедривших принципы ESG, предприняли шаги по созданию инвестиционных продуктов. Однако, анализ показал, что лишь одна инвестиционная компания предлагает финансовый продукт, направленный на сокращение выбросов углерода.

Результаты опроса Центробанка также показывают, что сотрудничество инвестиционных компаний с международными организациями в целом ограничено.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Əksər investisiya şirkətləri ESG amilini uzunmüddətli biznes strategiyasına inteqrasiya etməyib

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