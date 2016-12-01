ЦБА: Межбанковский рынок в Азербайджане неактивен

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане существует необходимость формирования межбанковского рынка, который сейчас неактивен. Как сообщает Report, об этом заявила завотделом Центробанка Азербайджана (ЦБА) Лейла Юсифзаде на бизнес-форуме Азербайджан-США в Баку.

Начальник управления по пруденциальной политике и методологии Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Рустам Тахиров отметил, что для решения вопросов по проблемным кредитам рассматриваются различные предложения: "Однако конкретного решения пока нет".