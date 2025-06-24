ЦБА: Любая реализация ИИ без данных может потерпеть неудачу

Любая реализация искусственного интеллекта (ИИ) без данных может потерпеть неудачу.
Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента ИТ-операций ЦБА Садиг Ахундов на очередной Выставке финансов и технологий ("Fintex Summit") в Баку.
По его словам, при реализации ИИ в первую очередь следует уделять внимание аспектам "качества данных" и "управления данными". "Вопросы ИТ и безопасности данных также являются одними из важных аспектов. Так, очень важно, чтобы при реализации любого "use case" не было утечки персональных данных. В этом контексте сама ИТ-инфраструктура также имеет немаловажное значение", - сказал он.
Напомнив о реализации проекта RBS (Risk Based Supervision) совместно с Всемирным банком, директор департамента подчеркнул, что благодаря этому будет проводиться более проактивная работа. "В ЦБА применяются инструменты "supervision texnology" и "regulatory texnology". Это поможет нам в будущем", - сказал он.