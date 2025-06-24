ЦБА: Любая реализация ИИ без данных может потерпеть неудачу

Любая реализация искусственного интеллекта (ИИ) без данных может потерпеть неудачу.

Любая реализация искусственного интеллекта (ИИ) без данных может потерпеть неудачу.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента ИТ-операций ЦБА Садиг Ахундов на очередной Выставке финансов и технологий ("Fintex Summit") в Баку.

По его словам, при реализации ИИ в первую очередь следует уделять внимание аспектам "качества данных" и "управления данными". "Вопросы ИТ и безопасности данных также являются одними из важных аспектов. Так, очень важно, чтобы при реализации любого "use case" не было утечки персональных данных. В этом контексте сама ИТ-инфраструктура также имеет немаловажное значение", - сказал он.

Напомнив о реализации проекта RBS (Risk Based Supervision) совместно с Всемирным банком, директор департамента подчеркнул, что благодаря этому будет проводиться более проактивная работа. "В ЦБА применяются инструменты "supervision texnology" и "regulatory texnology". Это поможет нам в будущем", - сказал он.