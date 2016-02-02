​ЦБА: Лицензия NBC Bank восстановлена

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Решением Центробанка Азербайджана (ЦБА) от 1 февраля 2016 года восстановлена лицензия NBC Bank.

Как сообщает Report, информация об этом дана на официальном сайте NBC Bank.

По информации, с 3 февраля NBC Bank возобновит все банковские операции.

Отметим, что в ЦБА подтвердили Report эту информацию.

Напомним, что решением правления ЦБА от 25 января 2016 года была аннулирована лицензия ОАО NBC Bank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления. С 26 января в банк был назначен временный администратор.