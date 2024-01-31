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ЦБА купил на валютном рынке 2,1 млрд долларов в прошлом году

ЦБА купил на валютном рынке 2,1 млрд долларов в прошлом году В 2023 году интервенция Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на валютном рынке была ориентирована на покупку и ​​составила 2,1 млрд долларов США.
Финансы
31 января 2024 г. 10:34
ЦБА купил на валютном рынке 2,1 млрд долларов в прошлом году

В 2023 году интервенция Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на валютном рынке была ориентирована на покупку и ​​составила 2,1 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

"Главным событием, повлиявшим на монетарную ситуацию с прошлого заседания, как и ожидалось, стало осуществление крупномасштабных закупок валюты для фискального сектора. Закупка валюты способствовала росту ликвидности в банковской системе. Денежная база в манатах в целом выросла в 2023 году на 19,6%, из которых 14,6 процентных пункта пришлось на декабрь", - сообщили в ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı ötən il valyuta bazarından 2,1 milyard dollar alıb

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