ЦБА купил на валютном рынке 2,1 млрд долларов в прошлом году

В 2023 году интервенция Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на валютном рынке была ориентирована на покупку и ​​составила 2,1 млрд долларов США.

В 2023 году интервенция Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на валютном рынке была ориентирована на покупку и ​​составила 2,1 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

"Главным событием, повлиявшим на монетарную ситуацию с прошлого заседания, как и ожидалось, стало осуществление крупномасштабных закупок валюты для фискального сектора. Закупка валюты способствовала росту ликвидности в банковской системе. Денежная база в манатах в целом выросла в 2023 году на 19,6%, из которых 14,6 процентных пункта пришлось на декабрь", - сообщили в ЦБА.