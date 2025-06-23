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ЦБА: Кредитные бюро в Азербайджане являются одним из столпов финансовой стабильности

ЦБА: Кредитные бюро в Азербайджане являются одним из столпов финансовой стабильности Кредитные бюро в Азербайджане уже не просто инструмент скоринга, а один из основных столпов финансовой стабильности.
Финансы
23 июня 2025 г. 10:36
ЦБА: Кредитные бюро в Азербайджане являются одним из столпов финансовой стабильности

Кредитные бюро в Азербайджане уже не просто инструмент скоринга, а один из основных столпов финансовой стабильности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев на I Международной конференции по кредитной отчетности в Баку.

По его словам, в финансовом секторе, который становится все более цифровым и проходит серьезный процесс интеграции, стратегическая роль систем кредитной отчетности уже вышла далеко за рамки традиционного формата скоринга: "Сегодня кредитные бюро составляют один из основных столпов общей информационной инфраструктуры, включая финансовую систему".

Он добавил, что кредитные бюро играют значительную роль не только в индивидуальном скоринге, но и в макропруденциальной политике, разработке моделей риска, расширении финансовой инклюзивности: "Кредитные бюро служат ответственному кредитованию, снижая информационную асимметрию и вероятность дефолта на кредитных рынках, а также играют важную роль в макропруденциальном анализе, стресс-тестировании и составлении моделей риска в рамках Базеля III".

Алиев также обратил внимание на влияние искусственного интеллекта и машинного обучения на кредитную отчетность: "Модели на основе искусственного интеллекта дают более точные прогнозы, обрабатывая большие и сложные базы данных в объемах, недоступных для традиционного кредитного скоринга. Однако с этими технологиями также возникают такие вопросы, как управление модельными рисками и прозрачность алгоритмов".

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Версия на английском языке CBA: Credit bureaus in Azerbaijan are among pillars of financial stability
Версия на азербайджанском языке AMB rəsmisi: "Kredit büroları maliyyə sabitliyinin əsas sütunlarındandır"

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