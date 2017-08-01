ЦБА: Краткосрочные и среднесрочные риски по инфляции все еще не нейтрализованы полностью

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Несмотря на сезонное снижение месячной инфляции и замедление инфляционных ожиданий, краткосрочные и среднесрочные риски по инфляции все еще не нейтрализованы полностью.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центробанка Азербайджана (ЦБА).

По информации, в оставшийся период 2017 года базовая инфляция будет иметь тенденцию к снижению. Общий уровень инфляции сбалансируется в зависимости от курса маната, инерции, совокупного внутреннего спроса, изменений регулируемых государством цен и тарифов, тенденций на глобальных товарных рынках.

Согласно официальной статистике, среднегодовая инфляция составила 13,9% в первом полугодии текущего года. Среднегодовые цены на продовольственные товары изменились на 18,1%, непродовольственные - 12,4%, услуги - 9,4%.

В сообщении говорится, что во втором квартале монетарные условия несколько смягчились, но в целом за этот период были нейтральными. Денежная база за истекший период 2017 года вырос более чем на 6%. Данный фактор обеспечил стабильность платежной системы и расширил возможности кредитования экономики.