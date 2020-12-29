ЦБА: Конечная цель денежно-кредитной политики в 2021 году - инфляция 4±2%

Приоритетной целью денежно-кредитной политики в 2021 году станет стабильность цен, которая является главным гарантом доверия к национальной валюте

Приоритетной целью денежно-кредитной политики в 2021 году станет стабильность цен, которая является главным гарантом доверия к национальной валюте. Будут продолжены реформы, направленные на усиление возможностей влияния на инфляцию.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях политики денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год.

В документе также говорится, что конечной целью денежно-кредитной политики в 2021 году будет управление инфляцией в коридоре 4±2%. Как и в предыдущие годы, целью станет изменение индекса потребительских цен за последние 12 месяцев.

Для достижения цели по инфляции в качестве промежуточных целей денежно-кредитной политики будут использоваться обменный курс, денежное предложение и процентные ставки. Работа по оптимизации валютного регулирования будет продолжена и в 2021 году.

Решения о параметрах процентного коридора будут приниматься с учетом макроэкономических прогнозов и баланса рисков. Консервативная позиция будет сохраняться при оценке рисков с учетом возможных негативных последствий чрезмерного смягчения денежно-кредитной политики. Ожидается, что в первом квартале 2021 года будет сохраняться преобладание факторов, оказывающих понижающее влияние на инфляцию. В этот период рост мировых цен на продовольствие и увеличение расходов на борьбу с эпидемиями могут быть нейтрализованы снижением совокупного спроса. А в среднесрочном периоде одним из главных факторов, влияющих на инфляционные процессы, станет восстановление совокупного спроса и, следовательно, экономического роста. Сохранение стабильности курса маната будет выступать в качестве основного якоря макроэкономической стабильности как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.