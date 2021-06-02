ЦБА: Количество бесконтактных платежных карт приблизилось к 5 миллионам

Внедрение оплаты проезда банковскими картами в поездах Баку-Сумгайыт реализуется в рамках "Госпрограммы по расширению цифровых платежей в Азербайджане".

Внедрение оплаты проезда банковскими картами в поездах Баку-Сумгайыт реализуется в рамках "Госпрограммы по расширению цифровых платежей в Азербайджане".

Как передает Report, об этом сказал исполнительный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

"В рамках этой Госпрограммы мы добились значительного роста бесконтактных платежей в стране. С исполнением программы в Азербайджане платежные карты выросли на 44% до 10,1 млн единиц, количество же бесконтактных платежных карт выросло в 5,5 раза до 4,6 млн единиц".

На Абшеронской окружной железнодорожной линии также будет возможно производить оплату по социальным (пенсионным) картам.