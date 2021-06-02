О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЦБА: Количество бесконтактных платежных карт приблизилось к 5 миллионам

ЦБА: Количество бесконтактных платежных карт приблизилось к 5 миллионам Внедрение оплаты проезда банковскими картами в поездах Баку-Сумгайыт реализуется в рамках "Госпрограммы по расширению цифровых платежей в Азербайджане".
Финансы
2 июня 2021 г. 15:59
ЦБА: Количество бесконтактных платежных карт приблизилось к 5 миллионам

Внедрение оплаты проезда банковскими картами в поездах Баку-Сумгайыт реализуется в рамках "Госпрограммы по расширению цифровых платежей в Азербайджане".

Как передает Report, об этом сказал исполнительный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

"В рамках этой Госпрограммы мы добились значительного роста бесконтактных платежей в стране. С исполнением программы в Азербайджане платежные карты выросли на 44% до 10,1 млн единиц, количество же бесконтактных платежных карт выросло в 5,5 раза до 4,6 млн единиц".

На Абшеронской окружной железнодорожной линии также будет возможно производить оплату по социальным (пенсионным) картам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке AMB: Təmassız ödəniş kartlarının sayı 5 milyona yaxınlaşıb

Самое читаемое

Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
31 мая 2021 г. 12:59
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
28 мая 2021 г. 12:11
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
26 мая 2021 г. 17:28
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
31 мая 2021 г. 11:29
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
26 мая 2021 г. 17:54
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
31 мая 2021 г. 09:47
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
27 мая 2021 г. 17:05
Посольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
ФотоПосольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
29 мая 2021 г. 15:23
Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван будут возобновлены 
Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван будут возобновлены 
27 мая 2021 г. 17:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi